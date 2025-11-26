Jovem Pan > Notícias > Política > CPI do Crime Organizado aprova convocação de TH Joias e diretor da Meta

CPI do Crime Organizado aprova convocação de TH Joias e diretor da Meta

O ex-deputado está preso acusado de atuar como ‘braço político do CV’; Conrado Leister é convocado a detalhar as medidas da empresa para evitar o uso das plataformas na divulgação e no financiamento 

  • 26/11/2025 10h41
Conrado Leister, diretor da Meta (à esquerda) e o ex-deputado TH Joias (à direita)

A CPI do Crime Organizado no Senado aprovou nesta quarta-feira (26) os requerimentos para convocar o ex-deputado estadual TH Joias, do Rio de Janeiro, e o diretor da Meta no Brasil, Conrado Leister.

TH Joias está preso desde setembro, acusado de atuar como “braço político do Comando Vermelho”, traficando drogas e armas e lavando dinheiro para a facção. Para o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), a oitiva dele permitirá entender o modus operandi de como o crime age para se infiltrar no poder público.

“Queremos compreender como as facções se organizam, se financiam, disputam territórios, influenciam economias locais e conseguem penetrar em contratos e estruturas do Estado”, afirmou Contarato.

Já o objetivo da oitiva do diretor da Meta, Conrado Leister, será destrinchar as medidas tomadas pela empresa para evitar que as plataformas sejam usadas pelo crime organizado como ferramentas de divulgação e financiamento.

“A partir desse entendimento completo, buscaremos identificar quais políticas públicas podem interromper esse ciclo, com inteligência, cooperação federativa, transparência, controle e proteção das populações mais vulneráveis”, explicou Contarato.

Ao todo, nesta quarta-feira, foram aprovados 38 requerimentos para convites de autoridades, convocações ou pedidos de informações. As datas marcadas para cada oitiva aprovada ainda serão definidas pela CPI.

