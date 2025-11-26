CPI do Crime Organizado aprova convocação de TH Joias e diretor da Meta
O ex-deputado está preso acusado de atuar como ‘braço político do CV’; Conrado Leister é convocado a detalhar as medidas da empresa para evitar o uso das plataformas na divulgação e no financiamento
A CPI do Crime Organizado no Senado aprovou nesta quarta-feira (26) os requerimentos para convocar o ex-deputado estadual TH Joias, do Rio de Janeiro, e o diretor da Meta no Brasil, Conrado Leister.
TH Joias está preso desde setembro, acusado de atuar como “braço político do Comando Vermelho”, traficando drogas e armas e lavando dinheiro para a facção. Para o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), a oitiva dele permitirá entender o modus operandi de como o crime age para se infiltrar no poder público.
“Queremos compreender como as facções se organizam, se financiam, disputam territórios, influenciam economias locais e conseguem penetrar em contratos e estruturas do Estado”, afirmou Contarato.
Já o objetivo da oitiva do diretor da Meta, Conrado Leister, será destrinchar as medidas tomadas pela empresa para evitar que as plataformas sejam usadas pelo crime organizado como ferramentas de divulgação e financiamento.
“A partir desse entendimento completo, buscaremos identificar quais políticas públicas podem interromper esse ciclo, com inteligência, cooperação federativa, transparência, controle e proteção das populações mais vulneráveis”, explicou Contarato.
Ao todo, nesta quarta-feira, foram aprovados 38 requerimentos para convites de autoridades, convocações ou pedidos de informações. As datas marcadas para cada oitiva aprovada ainda serão definidas pela CPI.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.