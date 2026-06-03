Flávio Bolsonaro diz que Lula ‘faz de tudo’ para provocar os EUA
O senador comentou ainda sobre o chefe do Executivo ter chamado Marco Rubio de ‘latino-americano frustrado’
O senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira (3) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “faz de tudo” para provocar os Estados Unidos. Por meio de vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar fez críticas à postura do chefe do Executivo perante Washington.
Flávio comentou uma fala de Lula durante a reunião ministerial desta quarta-feira. Na ocasião, o chefe do Executivo chamou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de “latino-americano frustrado”.
“É inacreditável, Lula não esconde de mais ninguém que ele quer que as empresas brasileiras sejam tarifadas, achando que ele vai ter algum benefício eleitoral com isso. E, quem é o Marco Rubio? É justamente a pessoa que vai decidir sobre as tarifas norte-americanas para as empresas brasileiras”, disse.
O senador também contou que, durante encontro na Casa Branca, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para não aplicar sanções contra empresas brasileiras. Flávio relatou, no vídeo, ter reforçado o pedido por meio de carta enviada a Rubio.
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