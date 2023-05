CPI do MST aprova pedidos para ouvir ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário

Integrantes da comissão converteram pedido de convocação em convite, o que torna não obrigatória a presença dos auxiliares de Lula

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Paulo Teixeira é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar



Em sessão nesta quarta-feira, 24, para análise de requerimentos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra aprovou os pedidos para que sejam ouvidos os ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. De início, os pedidos apresentados previam a presença dos dois ministros de governo na condição de convocados, o que obriga o cumprimento da solicitação, com risco de punição caso contrário. No entanto, ao analisar as representações, a CPI alterou o pedido para que Fávaro e Paulo Teixeira compareçam à comissão na condição de convidados, o que faculta a presença. Os requerimentos para ouvir os ministros foram protocolados pelos deputados federais Evair de Melo (PP-RS) e Éder Mauro (PL-PA). De Carlos Fávaro, os parlamentares querem saber quais medidas que o governo federal tem tomado para combater as invasões de terras organizadas pelo MST recentemente. Ainda não há data marcada para o comparecimento dos ministros.