Deltan Dallagnol convoca protestos em todo o país em defesa da ‘liberdade, justiça e democracia’

Deputado que teve mandato cassado se juntou a movimentos sociais para realizar atos contra arbítrio das instituições e abusos de poder; manifestação está marcada para 4 de junho

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Justiça Eleitoral anulou a candidatura de Deltan por entender que ele fraudou regras eleitorais para poder concorrer



Ao lado de movimentos sociais civis, o deputado federal cassado Deltan Dallagnol convocou uma manifestação para 4 de junho em defesa da justiça, liberdade e democracia. A previsão é de que atos ocorram em todo o Brasil. Durante pronunciamento realizado nesta quarta-feira, 24, o ex-procurador relembrou as manifestações realizadas durante 2013 e afirmou que é preciso lutar contra o arbítrio das instituições e abusos de poder. “Enquanto nós vivermos dobrados à quem pratica arbitrariedades, nós jamais vamos construir o país que nós sonhamos. Enquanto nós vivermos com os joelhos dobrados para um sistema que escraviza o povo brasileiro, que rouba, que saqueia, jamais construirmos o Brasil dos nossos sonhos”, clamou. Ele também criticou a cassação de seu mandato e defendeu que prefere perder poderes políticos enfrentando os poderosos do que decepcionar seus eleitores. “Nós vamos estar nas ruas, lutando dentro da lei, com ordem, de modo legítimo, erguendo nossa voz por justiça, liberdade e democracia”, indicou. Deltan ainda declarou que entende que algumas pessoas podem ter medo de ir às ruas, mas ele se sentirá honrado de estar ao lado daqueles “que têm coragem de lutar pelo país”. Apoiaram a convocação os movimentos Fora Corruptos, Grita, Olho no Congresso Brasil, Vem Pra Rua, MBL, Curitiba Contra Corrupção, Mude e o Ranking dos Políticos.