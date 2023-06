CPI do MST aprova requerimento para investigar presença de Stédile em viagem de Lula à China

Em abril, o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra participou de um encontro entre o presidente brasileiro e o presidente da China, Xi Jinping

Reprodução/Instagram/@faustopinato Foto de delegação presidencial que cumpriu agenda na China; é possível ver João Pedro Stédile na fileira do fundo, como o quarto integrante da direita para a esquerda



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga ou aumento das invasões de terras em todo o Brasil, conhecida como CPI do MST, aprovou nesta quarta-feira, 14, um requerimento para investigar quem acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na delegação que viajou para a China, em abril. O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stédile, participou de um encontro entre Lula e o presidente da China, Xi Jinping. Na ocasião, Stédile havia convocado o chamado “Abril Vermelho” que concentrou mobilizações e ocupações de terra para a desapropriação do que o movimento considera como latifúndios improdutivos. Na época, a presença do líder do MST na comitiva da viagem presidencial à China irritou a Frente Parlamentar da Agropecuária, colegiado fundamental na coleta de assinaturas para a instaurar a CPI.

O relator da CPI do MST, deputado Ricardo Salles (PL), comemorou a aprovação de outro requerimento, que disponibiliza todo o material já apurado por CPIs instauradas desde 2006 que investigaram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o próprio MST e a reforma agrária: “Muito do trabalho, da metodologia de financiamento e modus operandi das invasões já está naquelas investigações. Saber isso já nos permite avançar muito”. Além do convite de professores universitários e líderes de entidades ligadas ao MST, a CPI também requisitou informações sobre as rádios comunitárias ligadas ao MST, número e localização dos assentamentos, créditos rurais dados às cooperativas ligadas ao movimento, financiamento do movimento e indicações de membros do MST ao Incra.