CPI do MST: Ricardo Salles será o relator e Zucco, presidente

Nomes só serão serão oficializados na volta do presidente da Câmara, Arthur Lira, dos Estados Unidos

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro



Após reunião de líderes, nesta quinta-feira, 4, foram definidos os nomes do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) e do tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS) para a vaga de relator e presidente, respectivamente, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que vai investigar a atuação do Movimento Sem Terra (MST) e as invasões de propriedades rurais promovidas nas últimos meses. As informações são da repórter Berenice Leite, da Jovem Pan News. O nomes para compor o colegiado devem ser oficializados daqui a duas semanas, pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que está nos Estados Unidos, e que só deve voltar a presidir sessão no dia 16.

Entre os alvos da CPI estão José Rainha, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) e João Pedro Stédile, líder do MST. Rainha foi preso em março deste ano, pela Polícia Civil de São Paulo, acusado de extorsão contra donos de terras. Pelo menos seis proprietários rurais acusam Rainha de ter exigido vantagem financeira. A FNL diz que a prisão tem cunho político. Stédile é criticado pelo setor rural por ter ameaçado e convocado ocupações de terras em vídeo publicado em redes sociais. Na mesma semana, ele viajou para China, onde participou de eventos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante missão oficial do governo.