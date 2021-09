CPI investiga viagem de Danilo Trento para Las Vegas com senador

Comissão vê ligação com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), que esteve nos Estados Unidos no mesmo período do ano passado

Pedro França/Agência Senado Danilo Trento ficou calado e não disse o nome do parlamentar e o motivo de sua ida aos Estados Unidos



A CPI da Covid-19 suspeita que Danilo Trento, apontado como diretor de relações institucionais da Precisa Medicamentos, tenha viajado para Las Vegas, nos Estados Unidos, ao lado de um senador. O depoente confirmou a viagem, mas ficou em silêncio quando questionado sobre o nome do parlamentar e o motivo de sua ida ao exterior. A comissão, no entanto, vê ligação com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). Em janeiro do ano passado, os senadores Flávio Bolsonaro e Irajá de Abreu (PSD-TO), o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ) e o presidente da Embratur, Gilson Machado (atual ministro do Turismo), foram aos Estados Unidos, onde cumpriram agenda entre os dias 18 e 24 daquele mês – a viagem foi autorizada pelo então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (veja imagem abaixo).

De acordo com um documento apresentado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), Danilo Trento esteve em Las Vegas entre os dias 23 e 27 de janeiro do mesmo ano. O depoente disse que viajou em um avião de carreira, mas não soube informar a data da ida ao exterior. “Pelas informações que eu tenho, o senhor Danilo Trento foi tratar de um assunto que tem muita gente interessada neste governo, que é trazer a jogatina americana para o Brasil, que é uma forma boa de fazer lavagem de dinheiro, sonegar imposto e dar espaço para o crime organizado”, disse o senador Humberto Costa (PT-PE).

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Flávio Bolsonaro afirmou, em nota, que “alguns poucos senadores irresponsáveis da CPI, mais uma vez, distorcem fatos e criam narrativas para atacar o senador Flávio Bolsonaro e sua família. O senador nunca se reuniu com o Sr. Danilo Berndt Trento em Las Vegas, nem possui vínculo de qualquer espécie com o mesmo. O senador esteve na referida cidade em missão oficial e suas agendas estão publicadas no site do Senado Federal”.