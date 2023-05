CPMI 8 de janeiro: Parlamentares querem ouvir Torres, Mauro Cid e Heleno

Requerimentos de convocação foram apresentados pelos deputados Érika Hilton (PSOL-SP) e Henrique Vieira (PSOL-RJ); senador do PSDB quer convocar diretor-geral da Polícia Federal

Wesley Amaral/Câmara dos Deputados Anderson Torres está na mira dos parlamentares que integram a CPMI do 8 de Janeiro



Entre os primeiros requerimentos já recebidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de Janeiro há pedidos de convocação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid; do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres; e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. As convocações são objeto de requerimentos apresentados pelos deputados Érika Hilton (PSOL-SP) e Henrique Vieira (PSOL-RJ). Os parlamentares também pedem para ouvir o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), além de uma reunião com o grupo de deputados distritais que compõem a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que também investiga as manifestações, assim como os documentos já obtidos por eles.

Do lado da oposição, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) é o nome que mais aparece com requerimentos apresentados no sistema do Senado Federal até agora. Ele também pede a oitiva de Anderson Torres. A ideia, diz o tucano, é esclarecer a atuação do órgão de segurança pública do DF no dia das manifestações, que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes. “Considera-se que o senhor Anderson Torres, ex-Secretário de Segurança do DF, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão”, diz trecho do pedido apresentado pelo senador. Izalci pede ainda a convocação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, alegando que a área de inteligência no governo federal foi a última a contar com um grupo nomeado para a transição.