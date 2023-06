CPMI 8 de Janeiro: Relatora diz que não descarta convocar Augusto Heleno

Ex-ministro do GSI na gestão Jair Bolsonaro foi ouvido nesta quinta-feira, 1º, na CPI da Câmara Legislativa do DF

Marcos Corrêa/PR O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, é um dos nomes apresentados em requerimentos à CPMI



A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos do dia 8 de Janeiro, disse nesta quinta-feira, 1º, que não descarta a convocação do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para dar esclarecimentos ao colegiado. Segundo a parlamentar, entre os mais de 600 requerimentos apresentados, já há pedidos de convocação para ouvir o ex-integrante do governo Bolsonaro. Eliziane afirma que, em razão do grande número de pedidos protocolados, a ideia da cúpula da CPMI é analisar os documentos em bloco.

Também nesta quinta-feira, 1º, Heleno foi ouvido pela CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal e negou que o GSI e o ex-presidente Jair Bolsonaro tenham se envolvido em planos de aplicar um golpe de Estado. A senadora do PSD diz que o colegiado do Congresso Nacional quer apurar se, de fato, houve uma tentativa de ruptura democrática. “Toda a história politica mundial, dos nossos tempos e dos tempos atrás, mostram claramente que um golpe é precedido de um olhar voltado para a sede dos poderes, seja invadindo ou queimando”, disse. A próxima reunião da CPMI está marcada para a terça-feira, 6, quando a relatora pretende apresentar o plano de trabalho da Comissão. Também na próxima sessão, serão apresentados quem serão os primeiros depoentes.