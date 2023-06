Senado aprova MP do Bolsa Família e institui pagamentos de R$ 600

Texto também estabelece acréscimo de R$ 150 por criança de zero a seis anos e de R$ 50 por cada dependente de sete a 18 anos

O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira, 1º, a Medida Provisória 1164/2023, que institui a volta do programa social Bolsa Família e extingue o Auxílio Brasil. A votação aconteceu de forma simbólica. Como a Jovem Pan mostrou, a matéria já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, 30. Com o resultado em ambas as Casas, a matéria vai à sanção presidencial e fica estabelecido o valor mínimo de R$ 600 por família beneficiada, com acréscimo de R$ 150 por criança de zero a seis anos e de R$ 50 de sete a 18 anos. Quando sancionada, a lei também vai viabilizar que famílias com renda mensal familiar per capita igual ou menor a R$ 218,00 tenham acesso ao programa. Atualmente, o valor é de R$ 210,00.