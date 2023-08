CPMI do 8 de Janeiro aprova convocação de Walter Delgatti Neto

Hacker da ‘Vaza Jato’ foi preso na quarta-feira, 2, durante a Operação 3FA da Polícia Federal

Geraldo Magela/Agência Senado Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 (CPMI - 8 de Janeiro) realiza reunião para deliberação de requerimentos



A CPMI do 8 de Janeiro aprovou nesta quinta-feira, 3, a convocação de Walter Delgatti Neto. Conhecido como o hacker que deu origem à chamada ‘Vaza Jato’, Delgatti foi preso nesta quarta, 2, durante a Operação 3FA da Polícia Federal, que teve como objetivo “esclarecer a atuação de indivíduos na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)” e teve como alvo endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar e Delgatti são suspeitos de inserir um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e outros 11 alvarás de soltura falsos nos sistemas. O hacker já afirmou em depoimento anterior que a parlamentar queria contratá-lo para tentativa de invasão de urnas eletrônicas e de grampear Moraes. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos de 8 de Janeiro, em Brasília, também aprovou a convocação de Adriano Machado, fotógrafo da agência Reuters que entrou no Palácio do Planalto durante o episódio dos ataques aos Três Poderes.