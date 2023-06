CPMI do 8 de Janeiro aprova convocações de Braga Netto, Augusto Heleno, Mauro Cid e Anderson Torres

Requerimentos miram ex-integrantes do governo Bolsonaro, que serão obrigado a comparecer à oitiva

Pedro França/Agência Senado CPMI realiza reunião para apreciação de 285 requerimentos



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro aprovou nesta terça-feira, 13, requerimentos para a convocação de ex-integrantes da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para prestar esclarecimentos no colegiado, que investiga a invasão e depredação dos Três Poderes no início do ano. Entre os nomes já aprovados estão: Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022; general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Mauro Cid, ex-ajudante de ordens; e Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde. Sob o regime de convocação, os integrantes são obrigados a comparecer à oitiva.

No total, o presidente da CPMI, deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA) pautou 285 requerimentos para votação, sendo que 62 são de autoria da relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA). A expectativa é que sejam votamos pedidos para convocação do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula, general Gonçalves Dias; Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor do DF; e Saulo Moura da Cunha, ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).