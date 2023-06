‘Não se trata como se fosse qualquer pessoa’, diz Jaques Wagner sobre Daniela Carneiro

Palácio do Planalto afirmou que ministra está mantida no cargo; decisão contraria vontade do União Brasil de trocar a gestão no ministério

Roberto Castro/Mtur. Daniela Carneiro, ministra do Turismo, será mantida no cargo até segunda ordem



Após o Palácio do Planalto confirmar que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, está mantida no cargo, o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que Daniela não pode ser tratada “como se fosse qualquer pessoa”, em razão da ministra e seu entorno no Rio de Janeiro, incluindo o União Brasil, terem apoiado a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “São uma liderança importante em um território que é muito contrário a nós, o [Estado do] Rio de Janeiro. Então, não se trata como se fosse qualquer pessoa. É uma pessoa que tem o carinho e o apreço do presidente. Portanto, ele [presidente Lul] vai encontrar uma saída que dê conforto a todo mundo”, disse o líder. “O problema aqui é que a representação política do governo é uma representação indicada por partido. E outras são escolhas do próprio presidente. A Daniela está como representante do União Brasil. Houve um rompimento [da Daniela] com o União Brasil, não me pergunte por quê.”

Mais cedo, ministra do Turismo foi convocada para reunião com o presidente Lula, no Palácio do Alvorada. O encontro também contou com a presença do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o marido de Daniela, Waguinho (Republicanos), atual prefeito de Belford Roxo (RJ). A cidade é reduto eleitoral de Jair Bolsonaro, mas, nas últimas eleições, demonstrou um apoio significativo ao então candidato Lula. A agenda desta terça já era prevista desde a semana passada, com rumores sobre a possível mudança na gestão do Ministério do Turismo como parte das negociações do Planalto com o União Brasil em troca de votos no Congresso Nacional a favor do Executivo. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Lula conversou com Daniela sobre a “situação política”. A secretaria disse ainda que a ministra está confirmada na reunião ministerial marcada para a próxima quinta-feira 15.