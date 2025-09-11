CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão de Lula

Nesta lista, figuram, entre outros nomes, os de Alessandro Stefanutto, Antônio Carlos Camilo Antunes, o ‘Careca’ da entidade, e o empresário Maurício Camisotti

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou nesta quinta-feira (11) a quebra do sigilo bancário de 67 pessoas e 91 associações e empresas. Nesta lista, figuram, entre outros nomes, o de Alessandro Stefanutto – ex-presidente do INSS e alvo de pedido de prisão da CPMI -, Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti.

Entre as organizações, a CPMI aprovou as quebras de sigilo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ligada ao PT, e do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem José Ferreira da Silva, o “Frei Chico”, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como vice-presidente.

Além da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), ligada à Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Rural e que recebeu mais de R$ 100 milhões do INSS.

Um acordo entre oposição e governo vetou a quebra de sigilo do ex-ministros da Previdência Carlos Lupi e José Carlos Oliveira e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg).

A comissão definiu que terá acesso a informações bancárias das associações que tiveram o sigilo quebrado desde o momento em que foi firmado acordo de cooperação técnica (ACT) com o INSS até a presente data.

Nesta quinta-feira, a CPMI ouve José Carlos Oliveira. Ele foi ministro da Previdência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome do ex-ministro despontou na investigação da Operação Sem Desconto a partir da análise de movimentações financeiras de associações e sindicatos sob suspeita de ligação com o esquema.

Veja a lista de pessoas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado

– Abraão Lincoln Ferreira da Cruz

– Ademir Fratric Bacic (também mencionado como Antonio Fratic Bacic)

– Ademir Humberto Califoni

– Alberto Gonzaga de Lima

– Alessandro Antonio Stefanutto

– Alexandre Guimarães

– Alexsandro Prado Santos

– André Paulo Felix Fidelis

– Antônio Carlos Camilo Antunes

– Antônio Luz Neto

– Aristides Veras dos Santos

– Arnaldo Martinez Guimarães

– Carlos Roberto Ferreira Lopes

– Cecília Rodrigues Mota

– Cícero Marcelino de Souza Santos

– Claudemilson Fernandes Lima

– Danilo Berndt Trento

– Domingos Savio de Castro

– Edjane Rodrigues Silva

– Edmar Policarpo Júnior

– Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade

– Edson Akio Yamada

– Edson Cunha de Araújo

– Eric Douglas Martins Fidelis

– Francisca da Silva de Souza

– Gilberto Torres Laurindo

– Giovani Batista Fassarella Spiecker

– Ingrid Pininskeni Morais Santos

– Irineu de Paula Cruz

– Jobson de Paiva Silveira Sales

– José Carlos de Jesus

– José Hermicesar Brilhante Palmeira

– José Laudenor da Silva

– José Lins de Alencar Neto

– Jucimar Fonseca da Silva

– Luciene de Camargo Bernardo

– Marcela Lins Moura de Figueiredo

– Marci Eustaquio Teodoro

– Marcos José Lins Moura Santos

– Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo

– Maria das Graças Ferraz

– Maria Eudenes dos Santos

– Maria Ferreira da Silva

– Maria Inês Batista de Almeida

– Maria Josana Lima de Oliveira

– Maria Liduína Pereira de Oliveira

– Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira

– Marilisa Moran Garcia

– Maurício Camisotti

– Milton Baptista de Souza Filho

– Milton Salvador de Almeida Júnior

– Philipe Roters Coutinho

– Raimunda Cunha

– Reinaldo Carlos Barroso de Almeida

– Renato Aroldo de Sousa Costa

– Rita Pereira de Andrade

– Romeu Carvalho Antunes

– Rubens Oliveira Costa

– Sandro Temer de Oliveira

– Sebastião Faustino de Paula

– Thaisa Daiane Silva

– Thaisa Hoffmann Jonasson

– Valdira Prado Santana Santos

– Vanderlei Barbosa dos Santos

– Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho

– Warley Martins Gonçalles

– Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira

Veja a lista de associações e empresas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado:

– AAB – Associação dos Aposentados do Brasil

– AAPEN – Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (ex ABSP)

– AAPPS Universo (Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social) (também Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social – AAPPS/Universo)

– AAPB – Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

– AASAP – Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista

– AASPA – Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados

– ABAMSP – Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público

– ABAPEN – Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (também Ampaben)

– ABENPREV – Associação de Benefícios e Previdência

– ABPAP – Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados

– ABRAPPS – Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social

– ABRASPREV – Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social

– ACCA Consultoria Empresarial S.A. (também Acca Consultoria Empresarial LTDA)

– ACDS Call Center Ltda

– Agropecuária Pikiskeni Ltda.

– AMAR BRASIL – Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde (ABCB)

– AMBEC – Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (também Associação Mutualista de Benefícios Coletivos)

– ANDDAP – Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas

– Antunes & Camilo Ltda

– APBRASIL – Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (também AP BRASIL)

– APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ex-ACOLHER)

– Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A.

– ASABASP – Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil

– ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também Associal Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, ASBRAPI/PREVABRAP, Prevabrap)

– Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda.

– Brasildental Operadora de Planos Odontologicos S.A.

– Brasilia Construtora e Incorporadora Ltda

– Brasilia Consultoria Empresarial S.A.

– Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A.

– C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda.

– CAAP – Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS (também Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas)

– Camilo Comercio e Serviços Ltda

– Camilo Comercio e Servicos S.A.

– Camilot Invest Limited

– CBPA – Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura

– CEBAP – Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (também Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas)

– CENAP/ASA – Central Nacional de Aposentados e Pensionistas – Associação Santo Antônio

– CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

– Centro Médico Vita Care

– CINAAP – Círculo Nacional De Assistência dos Aposentados e Pensionistas

– COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também COBAB)

– Concepto Vet Ltda

– CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (também Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil)

– CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (também Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares)

– CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (também CONTRAF Brasil)

– COOPTEC – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educacão

– CSS Consultoria e Gestão Ltda.

– CSS Locação de Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda.

– Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A

– Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda

– Dm&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Ltda

– DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A (também Drpl Comercializacao e Locacao de Veiculos S/A)

– ECOGLOBAL OVERSEAS

– Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia

– Farmlands Holding Llc

– FECOPEMA

– Fluente Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda

– Grupo THG

– Hospital Total Health Ltda.

– INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

– Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda

– Localize Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda

– Master Prev Clube de Benefícios (MPCB)

– Nobre Serviços de Eventos Ltda.

– Premiar Recursos Humanos LTDA

– Prevident Assistência Odontológica S.A.

– Prospect Consultoria Empresarial Ltda (também Prospect Consult Empresar Ltda.)

– Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos Do Brasil – RIAAM (também RIAAM Brasil)

– Rede Mais Saúde

– SINAB – Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil

– SINDNAPI/FS – Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (também SINDNAPI, Associação Delta)

– SINDIAPI-UGT – Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores

– SINTAPI-CUT – Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT

– SINTRAAPI – Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu

– Target Pesquisas de Mercado LTDA

– TB Holding Financeira Ltda. (também T.b. Holding Financeira Ltda.)

– Terra Bank LTDA

– THG Consórcio e Representação Financeira Ltda.

– THJ Consultoria Ltda.

– Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda

– Total Health do Brasil Ltda

– Total Health Holding & Participações Ltda

– UNABRASIL – União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

– UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos

– UNIBAP – União Brasileira De Aposentados Da Previdência (também União Brasileira de Aposentados e Previdência)

– UNSBRAS – União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (também União dos Servidores Públicos do Brasil)

– Venus Consultoria e Assessoria Empresarial S.A. (também Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A.)

– Vintage Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda

– Wm System Informática Ltda

– Xavier Fonseca Consultoria (também Xavier Fonseca Oliveira, Xavier Fonseca e Consultoria LTDA)

– Yamada e Hatheyer Serviços Ltda.

*Com informações do Estadão Conteúdo

