CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão de Lula
Nesta lista, figuram, entre outros nomes, os de Alessandro Stefanutto, Antônio Carlos Camilo Antunes, o ‘Careca’ da entidade, e o empresário Maurício Camisotti
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou nesta quinta-feira (11) a quebra do sigilo bancário de 67 pessoas e 91 associações e empresas. Nesta lista, figuram, entre outros nomes, o de Alessandro Stefanutto – ex-presidente do INSS e alvo de pedido de prisão da CPMI -, Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti.
Entre as organizações, a CPMI aprovou as quebras de sigilo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ligada ao PT, e do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem José Ferreira da Silva, o “Frei Chico”, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como vice-presidente.
Além da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), ligada à Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Rural e que recebeu mais de R$ 100 milhões do INSS.
Um acordo entre oposição e governo vetou a quebra de sigilo do ex-ministros da Previdência Carlos Lupi e José Carlos Oliveira e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg).
A comissão definiu que terá acesso a informações bancárias das associações que tiveram o sigilo quebrado desde o momento em que foi firmado acordo de cooperação técnica (ACT) com o INSS até a presente data.
Nesta quinta-feira, a CPMI ouve José Carlos Oliveira. Ele foi ministro da Previdência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome do ex-ministro despontou na investigação da Operação Sem Desconto a partir da análise de movimentações financeiras de associações e sindicatos sob suspeita de ligação com o esquema.
Veja a lista de pessoas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado
– Abraão Lincoln Ferreira da Cruz
– Ademir Fratric Bacic (também mencionado como Antonio Fratic Bacic)
– Ademir Humberto Califoni
– Alberto Gonzaga de Lima
– Alessandro Antonio Stefanutto
– Alexandre Guimarães
– Alexsandro Prado Santos
– André Paulo Felix Fidelis
– Antônio Carlos Camilo Antunes
– Antônio Luz Neto
– Aristides Veras dos Santos
– Arnaldo Martinez Guimarães
– Carlos Roberto Ferreira Lopes
– Cecília Rodrigues Mota
– Cícero Marcelino de Souza Santos
– Claudemilson Fernandes Lima
– Danilo Berndt Trento
– Domingos Savio de Castro
– Edjane Rodrigues Silva
– Edmar Policarpo Júnior
– Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade
– Edson Akio Yamada
– Edson Cunha de Araújo
– Eric Douglas Martins Fidelis
– Francisca da Silva de Souza
– Gilberto Torres Laurindo
– Giovani Batista Fassarella Spiecker
– Ingrid Pininskeni Morais Santos
– Irineu de Paula Cruz
– Jobson de Paiva Silveira Sales
– José Carlos de Jesus
– José Hermicesar Brilhante Palmeira
– José Laudenor da Silva
– José Lins de Alencar Neto
– Jucimar Fonseca da Silva
– Luciene de Camargo Bernardo
– Marcela Lins Moura de Figueiredo
– Marci Eustaquio Teodoro
– Marcos José Lins Moura Santos
– Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo
– Maria das Graças Ferraz
– Maria Eudenes dos Santos
– Maria Ferreira da Silva
– Maria Inês Batista de Almeida
– Maria Josana Lima de Oliveira
– Maria Liduína Pereira de Oliveira
– Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
– Marilisa Moran Garcia
– Maurício Camisotti
– Milton Baptista de Souza Filho
– Milton Salvador de Almeida Júnior
– Philipe Roters Coutinho
– Raimunda Cunha
– Reinaldo Carlos Barroso de Almeida
– Renato Aroldo de Sousa Costa
– Rita Pereira de Andrade
– Romeu Carvalho Antunes
– Rubens Oliveira Costa
– Sandro Temer de Oliveira
– Sebastião Faustino de Paula
– Thaisa Daiane Silva
– Thaisa Hoffmann Jonasson
– Valdira Prado Santana Santos
– Vanderlei Barbosa dos Santos
– Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho
– Warley Martins Gonçalles
– Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira
Veja a lista de associações e empresas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado:
– AAB – Associação dos Aposentados do Brasil
– AAPEN – Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (ex ABSP)
– AAPPS Universo (Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social) (também Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social – AAPPS/Universo)
– AAPB – Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
– AASAP – Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista
– AASPA – Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados
– ABAMSP – Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público
– ABAPEN – Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (também Ampaben)
– ABENPREV – Associação de Benefícios e Previdência
– ABPAP – Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados
– ABRAPPS – Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social
– ABRASPREV – Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social
– ACCA Consultoria Empresarial S.A. (também Acca Consultoria Empresarial LTDA)
– ACDS Call Center Ltda
– Agropecuária Pikiskeni Ltda.
– AMAR BRASIL – Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde (ABCB)
– AMBEC – Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (também Associação Mutualista de Benefícios Coletivos)
– ANDDAP – Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas
– Antunes & Camilo Ltda
– APBRASIL – Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (também AP BRASIL)
– APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ex-ACOLHER)
– Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A.
– ASABASP – Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil
– ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também Associal Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, ASBRAPI/PREVABRAP, Prevabrap)
– Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda.
– Brasildental Operadora de Planos Odontologicos S.A.
– Brasilia Construtora e Incorporadora Ltda
– Brasilia Consultoria Empresarial S.A.
– Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A.
– C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda.
– CAAP – Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS (também Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas)
– Camilo Comercio e Serviços Ltda
– Camilo Comercio e Servicos S.A.
– Camilot Invest Limited
– CBPA – Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura
– CEBAP – Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (também Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas)
– CENAP/ASA – Central Nacional de Aposentados e Pensionistas – Associação Santo Antônio
– CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
– Centro Médico Vita Care
– CINAAP – Círculo Nacional De Assistência dos Aposentados e Pensionistas
– COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também COBAB)
– Concepto Vet Ltda
– CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (também Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil)
– CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (também Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares)
– CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (também CONTRAF Brasil)
– COOPTEC – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educacão
– CSS Consultoria e Gestão Ltda.
– CSS Locação de Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda.
– Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A
– Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda
– Dm&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Ltda
– DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A (também Drpl Comercializacao e Locacao de Veiculos S/A)
– ECOGLOBAL OVERSEAS
– Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia
– Farmlands Holding Llc
– FECOPEMA
– Fluente Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda
– Grupo THG
– Hospital Total Health Ltda.
– INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
– Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda
– Localize Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda
– Master Prev Clube de Benefícios (MPCB)
– Nobre Serviços de Eventos Ltda.
– Premiar Recursos Humanos LTDA
– Prevident Assistência Odontológica S.A.
– Prospect Consultoria Empresarial Ltda (também Prospect Consult Empresar Ltda.)
– Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos Do Brasil – RIAAM (também RIAAM Brasil)
– Rede Mais Saúde
– SINAB – Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil
– SINDNAPI/FS – Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (também SINDNAPI, Associação Delta)
– SINDIAPI-UGT – Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores
– SINTAPI-CUT – Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT
– SINTRAAPI – Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu
– Target Pesquisas de Mercado LTDA
– TB Holding Financeira Ltda. (também T.b. Holding Financeira Ltda.)
– Terra Bank LTDA
– THG Consórcio e Representação Financeira Ltda.
– THJ Consultoria Ltda.
– Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda
– Total Health do Brasil Ltda
– Total Health Holding & Participações Ltda
– UNABRASIL – União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
– UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos
– UNIBAP – União Brasileira De Aposentados Da Previdência (também União Brasileira de Aposentados e Previdência)
– UNSBRAS – União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (também União dos Servidores Públicos do Brasil)
– Venus Consultoria e Assessoria Empresarial S.A. (também Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A.)
– Vintage Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda
– Wm System Informática Ltda
– Xavier Fonseca Consultoria (também Xavier Fonseca Oliveira, Xavier Fonseca e Consultoria LTDA)
– Yamada e Hatheyer Serviços Ltda.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nátaly Tenório
