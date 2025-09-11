Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > José Dirceu diz que Tarcísio depende de Bolsonaro para vencer e não vê governador como líder da direita

José Dirceu diz que Tarcísio depende de Bolsonaro para vencer e não vê governador como líder da direita

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan de Sorocaba, ex-ministro-chefe da Casa Civil compara possível candidatura do atual gestor de São Paulo com a de Fernando Haddad em 2018

  Por Jovem Pan
  11/09/2025 12h16
José Dirceu afirma que não considera Tarcísio de Freitas um líder da direita

O ex-ministro José Dirceu (PT) afirmou em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan de Sorocaba que não considera Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, um líder da direita. Durante a entrevista, Dirceu comentou sobre as chances de Tarcísio nas eleições de 2026, destacando que o eleitorado conservador de São Paulo é crucial, o que colocaria Tarcísio em uma posição favorável para competir. No entanto, ele ressaltou que as chances do governador dependem do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Dirceu também foi questionado se a situação de Tarcísio para as próximas eleições é comparável à de Fernando Haddad em 2018 e respondeu afirmativamente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

