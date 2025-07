Crise do IOF distancia Hugo Motta do governo Lula

Ministro do STF suspendeu hoje os efeitos de decretos de Lula que tratam do imposto, e determina ainda uma audiência de conciliação entre governo e Congresso Nacional sobre o tema

Ao comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu os efeitos de decretos — do governo e do Congresso Nacional — que tratam do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse nesta sexta-feira (4) que a medida está “em sintonia” com o desejo da maioria do plenário da Casa e também da sociedade. Essa não foi a primeira vez que o substituto de Arthur Lira na Casa Baixa do Congresso critica ou faz comentários que atingem o Palácio do Planalto.

Após início de mandado alinhado às pautas presidenciais, Motta alterou drasticamente seu tom e ações, gerando atritos com o Supremo Tribunal Federal (STF) e, principalmente, com o Executivo. A principal causa da deterioração foi a gestão das emendas parlamentares, verbas cruciais para a base de apoio dos deputados. A crise do IOF criou de vez uma ruptura entre o novo presidente da Câmara e o Palácio do Planalto.

A relação azedou especialmente após decisões do governo como o aumento do IOF e a medida provisória de alta de impostos, que geraram forte insatisfação entre empresários e foram verbalizadas por Motta. A Câmara pressiona por cortes de gastos públicos e a votação de um requerimento de urgência para suspender o decreto do IOF é um claro sinal do descontentamento. A demora no pagamento das emendas impositivas e o descumprimento de acordos do ano passado também contribuem para o cenário de tensão.

“A decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF, em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional, com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia”, escreveu no X.

A decisão

Por meio de medida cautelar, o ministro do STF Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos de decretos que tratam do IOF. Na decisão, ele determina ainda a realização de uma audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre o tema, agendada para o dia 15 de julho na sala de audiências da Corte, em Brasília.

“Comunique-se ao presidente da República e ao presidente do Congresso Nacional, para ciência e cumprimento imediato desta decisão, solicitando-lhes informações, no prazo de cinco dias.”

Também devem participar do encontro a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU). “Após a realização da audiência de conciliação, será analisada a necessidade de manutenção da medida liminar concedida”, destacou o ministro.

Entenda o imbróglio do IOF

No fim de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que aumentava o IOF para operações de crédito, de seguros e de câmbio. O documento fazia parte de medidas elaboradas pelo Ministério da Fazenda para reforçar as receitas do governo e atender às metas do arcabouço fiscal.

No início de junho, o governo reverteu parte das elevações do IOF, mas editou uma medida provisória (MP) que aumenta outros tributos. Também em junho, a derrubada do decreto foi pautada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Cerca de duas horas após ter sido derrubado, o decreto também foi rejeitado em votação simbólica no plenário do Senado Federal.

Na última terça-feira (1º), a Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no intuito de reverter a derrubada do decreto. Segundo o ministro da AGU, Jorge Messias, a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) foi apresentada após solicitação feita por Lula e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana anterior.

O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido relator da ADC protocolada pela AGU para reconhecer a validade do decreto editado pelo presidente. Moraes vai comandar o caso porque já atua como relator de dois processos que tratam do assunto. As ações foram protocoladas pelo PL e pelo PSOL. Não há data para decisão do ministro.

*Com informações da Agência Brasil

