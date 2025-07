‘Não há um número negativo neste país, a não ter taxa Selic que não depende de nós’, diz Lula

Sem citar o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, o petista afirmou que seu mandato herdou uma ‘febre’; ele participou hoje de cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras em Duque de Caxias (RJ)

Ricardo Stuckert / PR Lula citou a redução da cotação do dólar para R$ 5,40, disse que o Brasil passa por uma fase de crescimento econômico



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta sexta-feira (4), a taxa de juros no Brasil. Segundo ele, a Selic, hoje em 15%, é o único “número negativo” durante seu governo. “O Brasil está vivendo um momento seguro, um momento, senão, extraordinário, de muita certeza e de muita garantia. Não tem um número negativo neste país a não ser a taxa de juros da Selic, que não depende de nós, porque o Banco Central tem autonomia”, declarou em Duque de Caxias (RJ), durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras em refino e petroquímica.

Sem citar o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, Lula disse que seu mandato herdou uma “febre”. “Herdamos uma pessoa com uma febre muito alta, e para curar essa febre leva um tempo. Mas, podem ficar certos que os juros também vão entrar”, falou. Lula citou a redução da cotação do dólar para R$ 5,40, disse que o Brasil passa por uma fase de crescimento econômico e mencionou a taxa de inflação de 5%.

