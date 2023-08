Cristiano Zanin toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal; veja como foi

Novo membro assumirá cargo na Corte dois meses após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO DF - STF/ZANIN/POSSE - POLÍTICA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no plenário do STF, em Brasília, nesta quinta-feira, 3. Zanin entra na vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. 03/08/2023



O advogado Cristiano Zanin toma posse como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 3, dois meses depois de ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga deixada pelo então ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano. Responsável por defender o petista em processos da Lava Jato, Zanin foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e teve seu nome aprovado no plenário do Senado Federal, onde recebeu 58 votos favoráveis. Com sua chegada ao mais alto posto do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal terá 7 dos 11 integrantes indicados durante governos do Partido dos Trabalhadores (PT). O ministro Gilmar Mendes foi escolhido por Fernando Henrique Cardoso, enquanto Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer e os ministros André Mendonça e Nunes Marques foram indicados por Jair Bolsonaro. Como o site da Jovem Pan antecipou, Cristiano vai herdar 528 processos de Lewandowski, incluindo ações que acusam Bolsonaro de omissão durante a pandemia de Covid-19; a validade de decreto de Lula que restabelece as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins; e o processo de investigação sobre desvios na destinação de verbas do chamado orçamento secreto.

16h35 – AMB oferece jantar, mas Zanin define lista de convidados

Como o colunista Claudio Dantas antecipou no site da Jovem Pan, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) resolveu organizar um jantar em homenagem a Cristiano Zanin. O evento, com ticket de R$ 500, deve reunir a nata do mundo jurídico. O presidente Lula está no topo da lista, mas sua presença ainda não é certa. O novo ministro optou por não convidar jornalistas, à exceção de alguns donos de sites jurídicos.

16h33 – Weber encerra a sessão

Logo após a assinatura do termo de posse, a presidente do STF encerrou a solenidade, com aplausos a Cristiano Zanin.

16h31 – Weber cumprimenta as autoridades presentes

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, desejou boas vindas e “muita felicidade” a Cristiano Zanin e lembrou que a cerimônia de posse não comporta espaços para discursos. Na sequência, ela cumprimenta as autoridades presentes.

16h25 – Cristiano Zanin faz o juramento e toma posse

Cristiano Zanin faz o juramento de defender a Constituição brasileira e lê os deveres que terá que cumprir. Na sequência, Rosa Weber assina o termo de posse, e Gilmar Mendes e André Mendonça acompanham o novo ministro até o lugar que ele deve ocupar.

16h23 – Gilmar Mendes e André Mendonça acompanham Zanin ao plenário

A presidente do STF, Rosa Weber, convida o ministro há mais tempo na casa (Gilmar Mendes) e o que está há menos tempo (André Mendonça) a acompanharem Zanin na entrada no plenário.

16h17 – Cerimônia é iniciada

A cerimônia de posse de posse é iniciada com a execução do hino nacional brasileiro. Todos os outros dez ministros da corte estão presentes, assim como o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

16h10 – São esperadas 350 pessoas para a solenidade

Cerimônia é protocolar e deve durar cerca de 15 minutos. São esperadas cerca de 350 pessoas em plenário, entre integrantes do STF e outros tribunais, ministros aposentados, autoridades, familiares e convidados do ministro. Cadeiras também foram distribuídas em outros espaços para acomodar os presentes.