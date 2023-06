Dallagnol rebate acusações de que estaria fugindo do Brasil: ‘Não tenho nada a temer’

Ex-procurador, que teve seu mandato cassado em maio, publicou foto indo para os Estados Unidos e gerou críticas sobre suposta fuga do país

O ex-deputado e ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, rebateu as acusações de que estaria fugindo do Brasil e disse que não tem nada a temer. As acusações começaram após Dallagnol publicar fotos embarcando em um voo para os Estados Unidos. Os registros fizeram com que políticos e críticos criticassem Dallagnol e o acusassem de estar fugindo do país logo após ter tido seu mandato como deputado cassado. Em vídeo publicado no Instagram, Dallagnol disse que “uma parte da esquerda está histérica, está em polvorosa diante da minha foto”, relatando que os críticos chegaram a marcar a PF e o ministro Flávio Dino na publicação, pedindo que tomassem seu passaporte. Em seguida, o ex-parlamentar disse que não está fugindo do país, porque não tem nada a temer e afirmou que jamais desistirá do Brasil. “Eu não fugi não do Brasil por dois motivos. O primeiro motivo é óbvio: para fugir eu precisaria estar sendo procurado pela Justiça pela prática de crimes, como tantos líderes da esquerda foram e infelizmente hoje estão saindo impunes. Mas no meu caso não tem nada disso. Agora, o segundo motivo é ainda mais importante: eu jamais vou desistir do Brasil. Estou fazendo uma viagem acadêmica, profissional. Não tenho nada a temer”, afirmou.