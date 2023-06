Eletrobras abre plano de demissão voluntária para cortar 1.574 funcionários

Esse é o segundo plano lançado desde a capitalização da empresa em junho de 2022

Fernando Frazão/Agência Brasil Eletrobras lança nesta terça-feira, 20, um novo Plano de Demissão Voluntária



A Eletrobras lança nesta terça-feira, 20, um novo Plano de Demissão Voluntária (PDV). Esse é o segundo desde a capitalização da empresa em junho de 2022. De acordo com a companhia, o PDV 2023 está sendo implantado nas empresas Eletrobras com previsão de saída de até 1.574 funcionários e faz parte dos compromissos previstos no acordo de trabalho. As estimativas para o custeio global variam entre R$ 450 milhões e R$ 750 milhões, com payback similar aos planos anteriormente praticados, conforme destacou a empresa em comunicado enviado a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O período de inscrição vai até 21 de julho. Os desligamentos vão acontecer ajuízo e conveniência da companhia que, segundo informou em nota, tem compromisso com a excelência, segurança das pessoas e das operações, formação de sucessores em áreas críticas e gestão de conhecimento. A Eletrobras também disse que o lançamento do PDV está associado a medidas de otimização de custos e despesas operacionais ao plano estratégico 2023/27, além de viabilizar mais aderência a nova estrutura organizacional da companhia que está em fase final de implantação.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.