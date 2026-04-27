Damares declara apoio à Leila do Vôlei, mas recua e cita Michelle e Bia Kicis para o Senado

Nas eleições deste ano, estão em disputa duas vagas na Casa Alta para cada estado e o Distrito Federal

Edilson Rodrigues/Agência Senado Em publicação, Damares Alves afirmou haver "mal-entendido"



A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disse na sexta-feira (24) que irá “torcer muito” para estar com a senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) no Senado em 2027. A declaração foi dada em discurso no Plenário da Casa Alta durante sessão especial para celebrar o 66º aniversário de Brasília.

“Queria muito que Leila estivesse sentada nesta cadeira no próximo ano. Eu ainda vou ficar mais uns cinco anos aqui, Leila, e eu queria muito continuar dividindo essa mesa com você (…) Que honra, Leila, ser sua parceira. E, eu vou continuar torcendo muito para, no ano que vem, estarmos aqui de novo juntas”, declarou Damares.

Nesta segunda-feira (27), a parlamentar foi às redes sociais para esclarecer que suas candidatas ao Senado são a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF). Damares afirmou que houve “algum mal-entendido”.

Gente, houve algum mal-entendido. Minhas pré-candidatas ao Senado pelo DF são Michelle Bolsonaro e Bia Kicis. Estamos juntas, por Brasília e pelo Brasil.— Damares Alves (@DamaresAlves) April 27, 2026

No pleito eleitoral deste ano, são duas vagas para o Senado por cada um dos estados e o Distrito Federal. Atualmente, Damares, Leila do Vôlei e o senador Izalci Lucas (PL-DF) ocupam os três assentos do DF na Casa Alta.

Os mandatos de Leila e Izalci encerram neste ano. Damares permanece no Senado por mais quatro anos.

Aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Leila anunciou na terça-feira (21) que disputará a reeleição do Senado.

Já Izalci se lançou pré-candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF). Entretanto, o nome apoiado por Michelle e Bia Kicis para o Palácio do Buriti é o da atual governadora Celina Leão (PP).