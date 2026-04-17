No Senado, Izalci reafirma candidatura ao GDF e manda recado a Michele Bolsonaro

Senador afirmou que ‘DF precisa de uma candidatura limpa, com um passado inquestionável, para ter esperança de futuro’

Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Izalci Lucas (PL-DF)



O senador Izalci Lucas (PL-DF) usou a tribuna do Senado Federal nesta sexta-feira (17) para reafirmar sua pré-candidatura ao governo do Distrito Federal, um dia após ser publicamente rebatido por Michele Bolsonaro.

“Sim, sou pré-candidato ao governo do DF. O PL é o maior partido do Brasil e muito grande aqui em Brasília. Não faz sentido não ter candidatura própria”, declarou.

O senador citou as incertezas jurídicas em torno dos principais adversários. “A governadora Celina Leão será julgada na Operação Draco, que pode torná-la inelegível. O ex-governador Arruda vai ser julgado pelo TSE e também pode ficar inelegível. Nem os candidatos que estão postos têm certeza de suas candidaturas”, afirmou.

Izalci também listou problemas na gestão atual — rombo de R$ 2,7 bilhões nas contas do GDF, crise na saúde e perda de controle na segurança pública — e defendeu uma alternativa. “O DF precisa de uma candidatura limpa, com um passado inquestionável, para ter esperança de futuro”, disse.

Sobre Michele, adotou tom conciliador. “No momento certo, que é perto das convenções, nós vamos sentar com ela para conversar sobre o PL nacional e sobre o Distrito Federal”, afirmou, acrescentando: “Tem 90 dias de muita luta daqui para frente e vamos provar que Brasília merece um candidato limpo, competente e com experiência.“

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.