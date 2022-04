Daniel Silveira solicita que ministros não indicados por Bolsonaro ao STF sejam suspensos

Defesa do parlamentar discute imparcialidade de nove dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal que se posicionaram de maneira favorável a seu inquérito

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo Deputado Daniel Silveira havia se recusado a cumprir uma determinação judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)



O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) entrou com um pedido de suspeição de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com a exceção dos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Dos onze magistrados, nove deles tiveram suas imparcialidades questionadas pela defesa do parlamentar – Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. No documento, os advogados que representam o congressista alegam que, “no dito julgamento, ocorrido virtualmente no dia 01/04/2022, NOVE MINISTROS, além do Relator, referendaram as ILEGALIDADES e INCONSTITUCIONALIDADES da decisão proferida pelo sr. Alexandre de Moraes em 30/03/2022, onde impunha, de forma MONOCRÁTICA, medidas cautelares em face do primeiro Excipiente, parlamentar federal”.

A solicitação ocorre em decorrência da decisão da Corte em confirmar a abertura de um inquérito contra Silveira por desobediência, após o deputado se recusar a cumprir a decisão judicial de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que colocasse a tornozeleira eletrônica novamente. Nela, os nove ministros confirmaram a ação de Moraes, com exceção de Nunes Marques e André Mendonça.