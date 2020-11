Datafolha em BH: Kalil lidera com 63%; João Vitor Xavier tem 8%; Áurea Carolina, 6%; e Bruno Engler, 4%

A quatro dias do primeiro turno das eleições, o candidato do PSD tem 71% dos votos válidos para a prefeitura

Fred Magno/Estadão Conteúdo Alexandre Kalil é o atual prefeito de Belo Horizonte



Alexandre Kalil (PSD) lidera as intenções de voto para a prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com 63%, segundo pesquisa divulgada na noite desta quarta-feira, 11, pelo Datafolha. Em segundo lugar, está João Vitor Xavier (Cidadania), com 8%, seguido de Áurea Carolina (PSOL), com 6%, e Bruno Engler (PRTB), com 4%. Os demais candidatos tem todos menos de 3% dos votos, e 6% devem votar branco ou nulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.036 eleitores entre os dias 9 e 10 de novembro. Em relação ao último levantamento, divulgado no dia 5 de novembro, Kalil foi de 65% para 63%, Xavier foi de 7% para 8%, e Áurea Carolina de 5% para 6%. O primeiro turno das eleições de 2020 será realizado neste domingo, 15.

Confira abaixo os percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte:

Alexandre Kalil (PSD): 63%

João Vitor Xavier (Cidadania): 8%

Áurea Carolina (Psol): 6%

Bruno Engler (PRTB): 4%

Nilmário Miranda (PT): 2%

Rodrigo Paiva (Novo): 2%

Luisa Barreto (PSDB): 1%

Professor Wendel (Solidariedade): 1%

Lafayette Andrada (Republicanos): 1%

Marília Domingues (PCO): 1%

Marcelo Souza e Silva (Patriota): 0%

Cabo Xavier (PMB): 0%

Wadson Ribeiro (PCdoB): 0%

Wanderson Rocha (PSTU): 0%

Branco/nulo: 6%

Indecisos: 4%

Em relação ao levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 5 de novembro:

Kalil (PSD) foi de 65% para 63%

João Vitor Xavier (Cidadania) foi de 7% para 8%

Áurea Carolina (Psol) foi de 5% para 6%

Bruno Engler (PRTB) de 4% ficou em 4%

Nilmário Miranda (PT) de 2% ficou em 2%

Rodrigo Paiva (Novo) foi de 1% para 2%

Luisa Barreto (PSDB) de 1% ficou em 1%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) de 1% ficou em 1%

Lafayette Andrada (Republicanos) de 1% ficou em 1%

Marília Domingues (PCO) foi de 0% para 1%

Cabo Xavier (PMB) foi de 1% para 0%

Marcelo Souza e Silva (Patriota) foi de 1% para 0%

Wadson Ribeiro (PCdoB) de 0% ficou em 0%

Wanderson Rocha (PSTU) de 0% ficou em 0%

Fabiano Cazeca (PROS) de 0% foi para não citado

Nenhum/branco/nulo foi de 8% para 6%

Não sabe/Não respondeu de 4% ficou em 4%

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Nilmário Miranda (PT) foi o mais citado, com 32%, seguido por João Vitor Xavier (Cidadania), com 26%, Cabo Xavier (PMB), com 23%, Lafayette Andrada (Republicanos), com 22%, Bruno Engler (PRTB), Rodrigo Paiva (Novo) e Luisa Barreto (PSDB), todos com 17%. Áurea Carolina (PSOL) foi citada por 16% dos entrevistados, e Kalil (PSD), por 14%.

No Brasil, um candidato é eleito no primeiro turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial. O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. Em Belo Horizonte, Kalil (PSD) tem 71% dos votos válidos, seguido de João Vitor Xavier (Cidadania), com 9%, e Áurea Carolina (PSOL), com 7%.