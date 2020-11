Eleições 2020: quem deve votar e o que levar

Mais de 700 mil candidatos participam do pleito, que definirá quem serão os prefeitos e vereadores que representarão os mais de 5 mil e 500 municípios brasileiros pelos próximos quatro anos

urna eletrônica. Foto: Nelson Jr./ ASICS/TSE Quem não votar deverá justificar a ausência; a recomendação é que seja feita pelo aplicativo e-Título ou em qualquer local de votação



Este ano, 148 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais, marcadas para os dias 15 e 29 de novembro. No Brasil, o voto é obrigatório para brasileiros com mais de 18 anos. No título de eleitor, constam a zona e a seção eleitorais onde cada um deve votar. Quem tem dúvidas sobre o local, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. E este ano tem novidade. O aplicativo e-Título, que pode substituir o documento de papel, passou por atualizações. A via digital agora mostra a foto dos eleitores que já passaram pelo cadastramento biométrico. Neste caso, basta o cidadão mostrar o seu perfil no app para ingressar na seção eleitoral e votar. Quem não puder usar o aplicativo, continua tendo que apresentar um documento oficial com foto no dia da eleição. Para evitar a disseminação do coronavírus, a biometria não será utilizada neste ano. Mais de 700 mil candidatos participam do pleito, que definirá quem serão os prefeitos e vereadores que representarão os mais de 5 mil e 500 municípios brasileiros pelos próximos quatro anos.

Na urna eletrônica, o eleitor votará, primeiro, no candidato a vereador, e terá de digitar cinco números. Na tela, aparecerão a foto, o número, o nome e o partido do candidato. Se as informações estiverem corretas, é só apertar a tecla verde “CONFIRMA”. Depois, o eleitor votará no candidato a prefeito, com dois dígitos, seguindo o mesmo procedimento. Neste ano, as seções eleitorais funcionarão em horário ampliado: de 7 da manhã às cinco da tarde. Pessoas com 60 anos ou mais terão prioridade entre 7 e 10 da manhã. Quem não votar deverá justificar a ausência. A recomendação é que seja feita pelo aplicativo e-Título ou em qualquer local de votação. Então, se você não puder comparecer, não deixe de justificar. Se puder, não desperdice a oportunidade de exercer a cidadania. Tão importante quanto participar das eleições, é votar de forma consciente! Para isso, procure conhecer os candidatos e sua vida pregressa, avalie propostas e antecedentes e, principalmente, acompanhe o exercício dos mandatos dos eleitos. Tá Explicado?

