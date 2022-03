Datafolha: Bolsonaro cresce e chega a 26% das intenções de voto; Lula lidera com 43%

O terceiro lugar é ocupado pelo ex-ministro Sergio Moro, com 8% dos votos, tecnicamente empatado com Ciro Gomes, que tem 6%

Montagem com fotos de quatro pré-candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) são os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas



Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra o crescimento das intenções de voto no presidente Jair Bolsonaro (PL), que chegou a 26%. O ex-presidente Lula (PT), no entanto, lidera a disputa com 43%. No último levantamento, divulgado em dezembro, o chefe do Executivo tinha 21% das intenções de voto. Já o petista tinha 47%. Nesta edição, foram retirados os nomes dos senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Alessandro Vieira (PSDB-SE). O terceiro lugar é ocupado pelo ex-ministro Sergio Moro (Podemos), com 8% dos votos, tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT), que tem 6%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o deputado André Janones (Avante) têm 2% cada. Os outros candidatos – Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Felipe D’Ávila (Novo) – têm 1% dos votos. Leonardo Péricles (UP) não pontuou. O Datafolha entrevistou 2.556 eleitores em 181 cidades entre terça e quarta-feira, 23. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.