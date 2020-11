Datafolha em Recife: João Campos tem 34% dos votos válidos; Marília Arraes e Mendonça Filho brigam pelo 2º lugar

Como margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos do PT e do DEM estão tecnicamente empatados na corrida pela Prefeitura

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 14, mostra o deputado federal João Campos (PSB) na liderança da corrida eleitoral pela Prefeitura de Recife, com 34% dos votos válidos. Marília Arraes (PT), com 25%, e Mendonça Filho (DEM), com 23%, brigam pelo segundo lugar. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos do PT e do DEM estão tecnicamente empatados na segunda colocação. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, ouviu 1.750 eleitores da cidade do Recife entre os dias 13 e 14 de novembro. Para ser eleito em primeiro turno, o candidato precisa de mais de 50% dos votos válidos, aqueles que excluem brancos e nulos.

Confira abaixo os percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura do Recife:

João Campos (PSB): 34%

Marília Arraes (PT): 25%

Mendonça Filho (DEM): 23%

Delegada Patrícia (Podemos): 13%

Carlos (PSL): 2%

Coronel Feitosa (PSC): 2%

Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB): 1%

Charbel (Novo): 1%

Thiago Santos (UP) e Claudia Ribeiro (PSTU) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.

Em relação aos votos válidos do levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 11 de novembro: