Datafolha em SP: Covas vai a 37% dos votos válidos e Boulos alcança 17%; França tem 14%, e Russomanno, 13%

Levantamento divulgado na véspera do primeiro turno indica um segundo turno entre o atual prefeito, que tenta a reeleição, e o candidato do PSOL

Reprodução/Reprodução Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB) são os quatro candidatos mais bem colocados, segundo o Ibope



Na véspera do primeiro turno das eleições municipais, a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 14, mostra o candidato do PSDB, Bruno Covas, na frente da corrida pela Prefeitura de São Paulo, com 37% dos votos válidos. A segunda colocação é ocupada por Guilherme Boulos (PSOL), com 17%. Márcio França (PSB) aparece numericamente na terceira colocação, com 14%, e Celso Russomanno, do Republicanos, tem 13% – a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto ouviu 2.987 eleitores entre os dias 13 e 14 de novembro. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerada a margem de erro.

Confira abaixo os percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura de São Paulo:

Bruno Covas (PSDB): 37%

Guilherme Boulos (PSOL): 17%

Celso Russomanno (Republicanos): 13%

Márcio França (PSB): 14%

Jilmar Tatto (PT): 6%

Arthur do Val – Mamãe Falei (Patriota): 6%

Joice Hasselmann (PSL): 3%

Andrea Matarazzo (PSD): 2%

Orlando Silva (PCdoB): 1%

Marina Helou (Rede): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Levy Fidelix e Antonio Carlos Silva (PCO) foram citados, mas tiveram menos de 1%.

Em relação à pesquisa divulgada no dia 11 de novembro: