Datafolha em Recife: Marília Arraes e João Campos estão empatados tecnicamente

Segundo turno na capital pernambucana revela disputa acirrada entre os primos; a petista tem 52% dos votos válidos enquanto o candidato do PSB aparece com 48%

Creative Commons Adversários na corrida eleitoral, João Campos e Marília Arraes são primos



O segundo turno em Recife, capital de Pernambuco, se revela ainda mais acirrado, segundo os números revelados pelo Datafolha desta quinta-feira, 26. A deputada federal e candidata Marília Arraes (PT) e o deputado João Campos (PSB) estão em empate técnico, com 52% dos votos válidos para a petista e 48% para o candidato do PSB. Considerando apenas os votos totais, a neta do ex-governador Miguel Arraes tem 43% das intenções de voto. Campos chega a 40%, enquanto 13% declararam votar em branco ou nulo, e 4% não souberam responder. O Datafolha desta quinta ouviu 1.036 eleitores nos dias 24 e 25 de novembro. A pesquisa foi feita em parceria com a TV Globo e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento divulgado na última quinta, Marília tinha 55% dos votos válidos, e Campos, 45%. No primeiro turno das eleições, Campos ficou na frente com 29,17% dos votos válidos, enquanto Marília ficou com 27,95%.