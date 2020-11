Datafolha no RJ: Eduardo Paes tem 70% dos votos válidos; Crivella, 30%

Instituto ouviu 1.148 eleitores entre os dias 24 e 25 de novembro; considerando os votos totais, candidato do DEM tem 55%, ante 23% do atual prefeito

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, mostra o candidato do DEM, Eduardo Paes, na liderança da corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com 70% dos votos válidos. Atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos) tem 30%. No levantamento anterior, da quinta-feira, 19, Paes tinha 71%, e Crivella, 29%. O instituto ouviu 1.148 eleitores entre os dias 24 e 25 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo.

Considerando os votos totais, Paes tem 55% das intenções de voto e Crivella, 23%. Brancos e nulos somam 18%; 5% não sabem ou não responderam.

