Flávio cresce e empata com Lula com 2º turno, diz Datafolha

Petista está numericamente à frente e lidera as intenções de voto no 1º turno

PR e Agência Senado Lula tem 44,1% contra 41% de Flávio Bolsonaro no segundo turno, segundo a Paraná Pesquisas



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou o cenário de subida e empatou tecnicamente no 2º turno com o presidente Lula (PT) na pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (7). Segundo o levantamento, o petista tem 46% das intenções de voto, contra 43% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eles empatam na margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

O levantamento é o primeiro divulgado pelo instituto após Flávio confirmar que é pré-candidato à Presidência com o apoio de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Polícia Federal em Brasília após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

A pesquisa identifica que Flávio Bolsonaro se firmou como principal opositor de Lula. Quando o eleitor é perguntado em quem pretende votar, sem ser apresentado a nomes, o senador fluminense surge com 12% das intenções de voto – ele não era mencionado no levantamento anterior, de dezembro.

O congressista vem se consolidando e já estava empatado com Lula em cenários de 2º turno nos últimos levantamentos da Paraná Pesquisas e da Real Time Big Data, ambas divulgadas no final de fevereiro. A Genial/Quest vai publicar uma nova pesquisa nesta semana.

O Datafolha entrevistou 2.004 eleitores em 137 municípios de 3 a 5 de março. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

O Datafolha ainda analisou também um cenário com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o candidato do PT. Ele marca 21% ante 33% de Flávio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), também foi testado, e ficou com 21% das intenções de voto.

1º turno

Na pesquisa estimulada Lula tem 36% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio, 25%.

Entre os demais pré-candidatos e o governadores de Estado, o do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) marca 7%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 3%, mesmo patamar que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

*Com Estadão Conteúdo