Paraná Pesquisas: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no primeiro turno

No principal confronto testado, Flávio registra 35,3% das intenções de voto, enquanto Lula tem 39,6%

PR e Agência Senado Lula e Flávio Bolsonaro



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (27), uma pesquisa que mostra o possível cenário eleitoral para a presidência do Brasil. As simulações de segundo turno mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tecnicamente empatados.

O cenário estimulado do primeiro turno mostra o presidente Lula com 39,6% das intenções de votos, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35,3% das intenções de votos. Em relação ao levantamento de janeiro, Lula mantém a porcentagem dentro da margem de erro, saindo de 39,8% para 39,6%. Já Flávio subiu dois pontos percentuais, de 33,1% para 35,3%. Não sabem ou não opinaram, representam 5% e Branco e Nulo, 6,7%.

Em eventual segundo turno entre os dois, Lula marca 43,8% e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 44,4%. Resultado que daria vitória numérica ao atual senador do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sabem ou não opinaram, representam 6,9%, Branco e Nulo, 5,0%.

Foi realizado também um levantamento sobre aqueles que acreditam se o presidente Lula deve ou não ser reeleito. 52,2% acham que ele não deve ser reeleito e 43,9% pensam que ele merece ser reeleito.

O instituto também testou Lula contra outros nomes da direita e do centro-direita. Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD-PR), o petista registra 43,6%, ante 39,7% do adversário. Em disputa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD-GO), Lula tem 45,3%, enquanto ela soma 36,2%.

A coleta de dados para a pesquisa foi realizada por entrevistas pessoais domiciliares e presenciais, entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2026, considerando a população eleitora a partir dos 16 anos. A pesquisa tem estimativa de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.