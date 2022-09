Datafolha: Márcio França lidera corrida ao Senado por SP com 32% das intenções de voto

Ex-ministro Marcos Pontes está na segunda colocação, com 15%; no pleito deste ano, eleitor escolherá um único senador

Reprodução/Pânico O ex-governador Márcio França foi o convidado do programa Pânico desta sexta-feira, 19



O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) lidera a corrida ao Senado por São Paulo com 32% das intenções de voto. É o que indica a pesquisa divulgada pelo Datafolha na noite desta quinta-feira, 15. O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes (PL) aparece na segunda colocação, com 15%, seguido pela deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), Edson Aparecido (MDB) e Aldo Rebelo (PDT), que têm 4%. Os demais postulantes pontuaram 3% ou menos. No pleito deste ano, o eleitor escolherá um senador por Estado.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 1º de setembro, o candidato do PSB avançou dois pontos percentuais, dentro da margem de erro. O mesmo movimento ocorreu com o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que também oscilou positivamente dois pontos. A deputada estadual do PRTB, por sua vez, recuou três pontos em duas semanas. O emedebista cresceu um ponto, também dentro da margem, enquanto Rebelo permaneceu estagnado. O instituto ouviu 1.808 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 74 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06078/2022.