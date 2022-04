Datena troca União Brasil pelo PSC para disputar Senado em chapa com Tarcísio

União Brasil e PSDB anunciaram anteriormente que o apresentador apoiaria Rodrigo Garcia na disputa pelo governo estadual

Reprodução/YouTube/Bandeirantes Datena deixa o União Brasil e se filia ao PSC



O Partido Social Cristão (PSC) anunciou nesta sexta-feira, 1º, a filiação do apresentador José Luiz Datena para disputar uma vaga no Senado por São Paulo. O jornalista deve concorrer às eleições em uma chapa com Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo do Estado pelo Republicanos. “Datena é o mais novo filiado ao Partido Social Cristão. Datena é pré-candidato ao Senado”, diz a nota oficial do partido. ” A credibilidade e a trajetória de Datena na luta por Justiça e segurança se somam aos ideais do PSC: defesa da vida, da família como base da sociedade e da liberdade econômica. Seja bem-vindo à família PSC, Datena!”

No último dia 24, o União Brasil e PSDB anunciaram que Datena concorreria ao Senado em chapa com Rodrigo Garcia (PSDB), que vai disputar o governo de São Paulo. Os dois partidos se uniram em uma federação para as eleições de outubro e os próximos quatro anos. Como a Jovem Pan mostrou ontem, o apresentador se mostrou irritado com a possível desistência de João Doria (PSDB) na disputa pela Presidência da República. “Eu só espero que o Doria cumpra com a palavra dele e renuncie ao cargo de governador [de São Paulo]. Senão, ele entra na história como traído [pelos tucanos pró-Eduardo Leite] e vai sair como traidor. Só espero que ele cumpra com o que ele falou”, declarou. Poucas horas depois, Doria anunciou que a candidatura estava mantida e renunciou ao governo paulista. Após o movimento do tucano e o início de uma nova crise no PSDB, Datena trocou o União Brasil pelo PSC, que apoiará o candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo.