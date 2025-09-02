Jovem Pan > Notícias > Política > Davi Alcolumbre diz que não há um prazo para deliberar pedido de impeachment de Moraes

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) havia anunciado que a oposição irá apresentar um aditamento dos pedidos já existentes contra Moraes, com base em declarações do ex-assessor do TSE Eduardo Tagliaferro

  02/09/2025 23h25 - Atualizado em 02/09/2025 23h29
Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Alckmin, Alcolumbre e Motta Senador Davi Alcolumbre (União-AP), reafirmou que não há um prazo para que a Advocacia-Geral da Casa analise pedidos de impeachment contra ministros do STF

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), reafirmou que não há um prazo para que a Advocacia-Geral da Casa analise pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Não há prazo regimental para deliberarmos sobre pedido de impeachment na advocacia”, disse Alcolumbre, após o senador Eduardo Girão (Novo-CE) questioná-lo sobre o andamento dos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Girão havia anunciado que a oposição irá apresentar um aditamento dos pedidos já existentes contra Moraes, com base em declarações do ex-assessor do TSE Eduardo Tagliaferro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

