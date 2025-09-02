Quais são os próximos passos do julgamento de Bolsonaro?

Primeiro dia foi marcado pelas falas Moraes, acusação da PGR, feita pelo procurador-geral Paulo Gonet, e pelas defesas de quatro acusados; sessão volta nesta quarta-feira às 9h

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro é julgado por tentativa de golpe de Estado



O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta terça-feira (2) o julgamento do núcleo central da tentativa de golpe de Estado, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus. O primeiro dia foi marcado pelas falas do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), feita pelo procurador-geral Paulo Gonet, e pelas defesas de quatro acusados.

As sustentações orais seguiram ordem alfabética, mas tiveram início com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por ser o delator do caso. Na sequência, falaram os advogados de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier; e de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça.

Para esta quarta-feira (3), estão previstas as defesas de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); de Jair Bolsonaro; de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e de Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil. A votação dos ministros deve ocorrer apenas na próxima semana, nos dias 10 e 11 de setembro. Já a sentença está prevista para o dia 12, sexta-feira.

O cronograma, no entanto, pode ser alterado conforme o andamento da sessão. Segundo a programação inicial, o primeiro dia de trabalhos foi encerrado cerca de uma hora antes do previsto, mas segue dentro do calendário definido pelo Supremo.

Confira as datas e horários das sessões