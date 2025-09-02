Jovem Pan > Notícias > Política > Quais são os próximos passos do julgamento de Bolsonaro?

Quais são os próximos passos do julgamento de Bolsonaro?

Primeiro dia foi marcado pelas falas Moraes, acusação da PGR, feita pelo procurador-geral Paulo Gonet, e pelas defesas de quatro acusados; sessão volta nesta quarta-feira às 9h

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 22h07
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro é alvo de buscas da PF e terá de usar tornozeleira eletrônica Jair Bolsonaro é julgado por tentativa de golpe de Estado

Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta terça-feira (2) o julgamento do núcleo central da tentativa de golpe de Estado, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus. O primeiro dia foi marcado pelas falas do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), feita pelo procurador-geral Paulo Gonet, e pelas defesas de quatro acusados.

As sustentações orais seguiram ordem alfabética, mas tiveram início com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por ser o delator do caso. Na sequência, falaram os advogados de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier; e de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça.

Para esta quarta-feira (3), estão previstas as defesas de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); de Jair Bolsonaro; de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e de Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil. A votação dos ministros deve ocorrer apenas na próxima semana, nos dias 10 e 11 de setembro. Já a sentença está prevista para o dia 12, sexta-feira.

O cronograma, no entanto, pode ser alterado conforme o andamento da sessão. Segundo a programação inicial, o primeiro dia de trabalhos foi encerrado cerca de uma hora antes do previsto, mas segue dentro do calendário definido pelo Supremo.

Confira as datas e horários das sessões

  • 2 de setembro – 9h às 12h e 14h às 19h
  • 3 de setembro – 9h às 12h
  • 9 de setembro – 9h às 12h e 14h às 19h
  • 10 de setembro – 9h às 12h
  • 12 de setembro – 9h às 12h e 14h às 19h

