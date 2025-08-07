Davi Alcolumbre nega que pautará impeachment de Moraes

Segundo o presidente do Senado, a decisão ‘não se tratava de uma questão numérica’ e, sim, de uma avaliação jurídica

Andressa Anholete/Agência Senado 'Nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauto'



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou durante uma reunião com os líderes partidários da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e da oposição, que não pautará o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauto impeachment de ministro do STF para votar”.

Segundo Alcolumbre, a decisão do impeachment “não se tratava de uma questão numérica” e, sim, de uma avaliação jurídica. Em outra reunião, o presidente do Senado ainda disse que qualquer pedido deve ser “avaliado com responsabilidade”.