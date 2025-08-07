Prefeitura de São Paulo entra com ação contra a renovação da concessão de energia com a Enel

Decisão da prefeitura surge em meio a uma onda de críticas e reclamações da população sobre a qualidade do serviço prestado pela concessionária nos últimos anos

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Contrato atual com a Enel está previsto para terminar em 2028



A Prefeitura de São Paulo tomou uma medida drástica ao entrar com uma ação civil pública na Justiça Federal, visando impedir a renovação automática da concessão de energia elétrica com a Enel. Esta empresa é a responsável pelo fornecimento de energia na capital paulista. A decisão da prefeitura surge em meio a uma onda de críticas e reclamações da população sobre a qualidade do serviço prestado pela concessionária nos últimos anos. Os moradores da cidade têm enfrentado frequentes interrupções no fornecimento de energia, especialmente durante tempestades, o que tem gerado prejuízos significativos e insatisfação generalizada.

A concessão de energia elétrica, embora seja de responsabilidade federal, abrange tanto o município de São Paulo quanto a região metropolitana. O prefeito Ricardo Nunes tem expressado seu desejo de retirar a Enel da operação, mas enfrenta limitações devido à natureza federal do contrato. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é a entidade responsável por gerenciar esse contrato. A procuradora-geral da cidade destacou que a população não pode continuar à mercê da ineficiência da concessionária, que, segundo ela, ignora as particularidades ambientais e urbanas da região.

Por outro lado, a Enel defende-se afirmando que está investindo em melhorias e na contratação de equipes para realizar trabalhos preventivos antes das chuvas. No entanto, a desconfiança em relação à empresa persiste entre os moradores e autoridades locais. O contrato atual com a Enel está previsto para terminar em 2028, mas a prefeitura busca evitar a renovação automática sem garantias concretas de melhorias no serviço.