Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para visita de cardiologista e fisioterapeuta

Os advogados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, relator da Execução Penal 169/DF no Supremo Tribunal Federal, a autorização para que dois profissionais de saúde tenham acesso ao investigado para acompanhamento médico especializado.

No pedido, protocolado nesta segunda-feira (1), a defesa requer o ingresso do cardiologista Brasil Ramos Caiado e do fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas. Segundo os advogados, a presença dos profissionais é necessária para garantir a continuidade do tratamento nas áreas de cardiologia e fisioterapia.

A petição é assinada pelos advogados Celso Sanchez Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Bettamio Tesser, que pedem “célere apreciação” do pedido para assegurar a assistência clínica do ex-presidente.

O documento foi encaminhado de São Paulo para Brasília e aguarda decisão do ministro Alexandre de Moraes.