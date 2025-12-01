Jovem Pan > Notícias > Política > Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para visita de cardiologista e fisioterapeuta

Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para visita de cardiologista e fisioterapeuta

O documento foi encaminhado de São Paulo para Brasília e aguarda decisão do ministro Alexandre de Moraes

  • Por Nátaly Tenório
  • 01/12/2025 22h47
Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Segundo os advogados, a presença dos profissionais é necessária para garantir a continuidade do tratamento do ex-presidente

Os advogados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, relator da Execução Penal 169/DF no Supremo Tribunal Federal, a autorização para que dois profissionais de saúde tenham acesso ao investigado para acompanhamento médico especializado.

No pedido, protocolado nesta segunda-feira (1), a defesa requer o ingresso do cardiologista Brasil Ramos Caiado e do fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas. Segundo os advogados, a presença dos profissionais é necessária para garantir a continuidade do tratamento nas áreas de cardiologia e fisioterapia.

A petição é assinada pelos advogados Celso Sanchez Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Bettamio Tesser, que pedem “célere apreciação” do pedido para assegurar a assistência clínica do ex-presidente.

O documento foi encaminhado de São Paulo para Brasília e aguarda decisão do ministro Alexandre de Moraes.

