Defesa de Bolsonaro vai aguardar publicação de acórdão para decidir estratégia de recurso

Apesar da possibilidade de recorrer, a inelegibilidade do ex-presidente é imediata

Alejandro Zambrana/Secom/TSE 'Tem que aguardar o acórdão para identificar a melhor estratégia', disse o advogado Tarcísio Vieira



A defesa de Jair Bolsonaro disse que irá aguardar a publicação oficial da decisão da Corte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para decidir os próximos passos jurídicos. “A defesa recebe com profundo respeito a decisão e vai aguardar a composição integral do julgado, já que foram lidos em sua maioria apenas votos parciais ou resumos de votos para identificar quais são as melhores estratégias daqui para a frente. Tem que aguardar o acórdão para identificar a melhor estratégia, inclusive, ir ou não ao Supremo”, disse o advogado Tarcísio Vieira, ao ser questionado por jornalistas ao final da sessão desta sexta-feira 30.

Bolsonaro está inelegível até 2030. Nesta sexta-feira, 30, o plenário do (TSE) condenou o ex-mandatário em ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o placar de 5 a 2. Quatro ministros acompanharam o voto do ministro relator, o corregedor-geral eleitoral Benedito Gonçalves, que se manifestou pela condenação de Bolsonaro por abuso de poder político: Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Os magistrados da Corte Eleitoral entenderam que, sob as prerrogativas de presidente da República, o político fez uso da estrutura do Estado para promover uma campanha eleitoral antecipada em 2022. Kassio Nunes Marques e Raul Araújo divergiram de Gonçalves e foram os únicos votos favoráveis à absolvição.