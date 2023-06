‘Estou às suas ordens, meu capitão’, afirma Michelle após TSE determinar inelegibilidade de Bolsonaro

Ex-primeira dama prestou apoio ao marido nas redes sociais após Tribunal Superior Eleitoral condená-lo por abuso de poder político

Alan Santos/PR Michelle e Jair Bolsonaro são casados há 15 anos



Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, a esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro se posicionou sobre o assunto. Em publicação nas redes sociais realizada nesta sexta-feira, 30, ela citou uma passagem bíblica e demonstrou apoio ao marido. “Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida; e nisto não há exceção para pessoa alguma. Colossenses 3:5 Somente Deus conhece os corações dos homens. Deus não perdeu e nunca perderá o controle de nada. A minha fé continua inabalável em Ti, Pai! Eu continuo confiando, acreditando e ao seu lado, meu amor ❤️ Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! “Nosso sonho segue mais vivo do que nunca – JB”. Estou às suas ordens, meu CAPITÃO”, escreveu Michelle. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-mandatário em ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o placar de 5 a 2. Quatro ministros acompanharam o voto do ministro relator, o corregedor-geral eleitoral Benedito Gonçalves, que se manifestou pela condenação de Bolsonaro por abuso de poder político. Os magistrados da Corte Eleitoral entenderam que, sob as prerrogativas de presidente da República, o político fez uso da estrutura do Estado para promover uma campanha eleitoral antecipada em 2022.