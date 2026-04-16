Defesa de Zambelli diz que vai recorrer de novo pedido de extradição

A Justiça da Itália autorizou o processo em relação ao caso do porte ilegal de arma pela ex-deputada

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Essa é a segunda autorização dada pela Justiça da Itália para a saída da ex-deputada do país europeu



A defesa da ex-deputada Carla Zambelli afirmou nesta quinta-feira (16) que irá recorrer da decisão da Justiça italiana que autorizou a extradição da ex-parlamentar em referência ao caso de porte ilegal de arma.

“Cabe ressaltar que a decisão de hoje é passível de recurso, e pretendemos apelar à Corte de Cassação, da mesma maneira em que foi feito no outro processo”, disse a nota.

Em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições, Zambelli discutiu com um apoiador do então candidato Lula (PT) em uma rua, no bairro Jardins, em São Paulo, e o perseguiu com uma arma em punho.

No dia 22 de agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo. O placar foi de 9 a 2 a favor da condenação.

Ela já tinha outro pedido de extradição aprovado, em relação à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo pedido de extradição

Essa é a segunda autorização dada pela Justiça da Itália para a saída da ex-deputada do país europeu. Em 26 de março, a Justiça italiana emitiu outra autorização para extraditar Zambelli, mas em um caso distinto, referente à invasão ao sistema eletrônico do CNJ, em 2023. No mês passado, a defesa informou à Jovem Pan que recorreria da decisão, o que aconteceu no dia 10 de abril.

Em maio de 2025, o STF condenou Zambelli a 10 anos de prisão pelo episódio do CNJ. De acordo com as investigações, ela foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. O hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que foi condenado a oito anos e três meses de prisão e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Fuga para a Itália

Em julho do ano passado, Carla Zambelli foi presa em Roma, capital da Itália. Ela tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Por ter dupla cidadania, Zambelli deixou o Brasil em busca de asilo político em terras italianas após ser condenada pelo STF. Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da ex-deputada para o Brasil.