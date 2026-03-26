Justiça da Itália autoriza extradição de Carla Zambelli
A Justiça da Itália determinou a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A defesa informou à Jovem Pan que irá recorrer da decisão.
Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023. De acordo com as investigações, ela foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. O hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.
Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil.
Procurado pela Jovem Pan, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a embaixada brasileira em Roma foi informada da decisão e ressaltou que ainda cabe recurso antes de uma decisão final do governo italiano. O STF ainda não se manifestou.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.