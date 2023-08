Defesa diz que Michelle Bolsonaro está ‘absolutamente tranquila’ sobre caso das joias

Manifestação acontece após operação da Polícia Federal, que investiga a suposta negociação de joias, relógios e pedras preciosas por pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Clauber Cleber Caetano/PR Presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro



A defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, atual presidente do PL Mulher, afirmou que a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está “absolutamente tranquila” quanto a Operação Lucas 12:2, da Polícia Federal, que investiga a suposta negociação de joias, relógios e pedras preciosas recebidos de países como a Arábia Saudita para lucro pessoal. Em nota, divulgada no início da tarde desta segunda-feira, 14, o advogado criminalista Daniel Bialski diz que pediu acesso aos autos para conhecer quais as suspeitas existentes e “que eventualmente mencionam seu nome”. “Michelle Bolsonaro está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude”, diz o criminalista, que também representa a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que foi alvo de operação recente da PF.

Como o site da Jovem Pan mostrou, a Operação Lucas 12:2 teve buscas a endereços do general Mauro César Lourena Cid, pai do tenente-coronel e ex-ajudante de Bolsonaro Mauro Cid, e contra o advogado Frederick Wassef, que defendeu o ex-presidente e seus filhos em acusações como a do suposto esquema de rachadinhas de salários no Rio de Janeiro. O tenente Osmar Crivelatti, considerado braço-direito do ex-ajudante de ordens, também foi alvo de mandados. Na última sexta, em nota, Bolsonaro reiterou que “jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário sua movimentação bancária”. A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilos fiscal e bancário de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.