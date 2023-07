Bolsonaro se manifesta após divulgação de investigação do Coaf sobre doações via Pix

Ex-presidente participou de evento do PL Mulher em Santa Catarina e agradeceu às pessoas que contribuíram; entre 1º de janeiro e 4 de julho, ex-mandatário recebeu R$ 17 milhões

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou pela primeira vez sobre a divulgação de uma investigação do Coaf que indicou que ele recebeu doações via Pix que somaram R$ 17 milhões. Em um evento do PL Mulher em Santa Catarina, ao lado de sua esposa, Michelle Bolsonaro, e do governador do Estado, Jorginho Mello (PL), o ex-presidente agradeceu a quem enviou recursos para ele via Pix. “Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase um milhão de pessoas colaboraram”, afirmou o ex-mandatário. Os valores em transferências voluntárias teriam sido recebidos entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho de 2023. Os valores foram registrados em um relatório, que aponta que todo o valor foi movimentado através de 769 mil transações. O o documento foi enviado à CPMI do 8 de Janeiro. O Coaf classifica as movimentações como atípicas. O órgão identificou que Bolsonaro aplicou R$ 17 milhões em investimentos em renda fixa. A suspeita do Coaf, que investiga possível lavagem de dinheiro, é de que os recursos tenham sido doados por apoiadores ao ex-presidente para pagar multas judiciais, mas parte do valor foi convertida em aplicações financeiras. O aporte se deu em títulos de Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Recibo de Depósito Bancário (RDB), principais modalidades de investimento de renda fixa.

*Com informações da repórter Iasmin Costa