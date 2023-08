Defesa teme atentado contra Delgatti: ‘Preso é presa fácil’

Em conversa com jornalistas, o advogado Ariovaldo Moreira disse que apresentou um pedido de liberdade provisória para garantir a integridade do hacker

O advogado do hacker Walter Delgatti, Ariovaldo Moreira, disse nesta sexta-feira, 18, que apresentou um pedido de liberdade provisória para seu cliente temendo que ele sofra algum atentado dentro do presídio. Em conversa com jornalistas, o advogado disse que, enquanto estiver preso, Delgatti é uma “presa fácil”, considerando as declarações que ele deu ontem durante depoimento à CPMI do 8 de Janeiro. “Impetramos um pedido de liberdade provisória. A defesa entende que o Walter preso é uma presa fácil. Nós temos receio que o Walter sofra algum atentado. Dentro do presídio, isso iria facilitar, tendo em vista as declarações do Walter ontem, que envolvem todas as pessoas que estavam em volta de Bolsonaro enquanto presidente da República”, disse Ariovaldo.

A defesa de Delgatti ainda disse ter sido pega de surpresa com a convocação de novo depoimento nesta sexta-feira, 18, pela Polícia Federal, dizendo não saber “exatamente qual é o objetivo da autoridade policial”. Questionado sobre os depoimentos dados por Delgatti antes da CPMI, Ariovaldo disse que o conteúdo apresentado pelo hacker à comissão difere dos demais. “Com relação à Carla Zambelli, não. Mas com os demais envolvidos, o ministro e Bolsonaro, ele não tinha relatado isso a nenhuma autoridade”, disse Ariovaldo. A Jovem Pan apurou que a PF reconvocou Delgatti devido a contradições e novos elementos em depoimentos.