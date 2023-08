‘Delação é forma de escapar’, diz Ciro Nogueira em defesa de Bolsonaro

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, senador comentou sobre o caso de Mauro Cid falar que vai confessar venda de joias a mando do ex-presidente

Reprodução/Jovem Pan News Senador Ciro Nogueira durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou na manhã desta sexta-feira, 18, que a delação premiada é uma “forma de escapar” da prisão. “A delação é um instituto que foi criado que precisa ser corrigido. A delação tem que ser feita através de provas. Já vimos diversos criminosos que fizeram delações e não foram comprovadas. Ninguém foi punido. É a forma de escapar. A pessoa está presa e quer escapar, independente se tem provas ou não. Tenho plena confiança na honestidade, trajetória de vida e na correção de Bolsonaro. Isso é cortina de fumaça para tentar evitar se discutir os verdadeiros problemas do nosso país. Só querem falar do passado. Por isso Brasília se cheira naftalina. Só se fala no passado, só se quer retroagir para políticas e práticas que são condenáveis. Devíamos estar preocupados com a população, com pessoas que daqui a pouco estão cobrando a picanha, cerveja e melhoria de vida, que este governo não tem sido capaz de realizar”, afirmou, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

A declaração acontece após os advogados do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, anunciarem que ele deve confessar que vendeu joias nos Estados Unidos e que entregou o dinheiro em espécie ao ex-presidente. Em entrevista à Jovem Pan News, o advogado Cezar Bitencourt falou que Cid dirá que fez tudo a mando de Bolsonaro. Até então, o tenente-coronel havia se mantido em silêncio sobre o caso. Mauro Cid está preso desde maio, em Brasília, por suspeita de ter falsificado cartões de vacinação contra a Covid-19.

