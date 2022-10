Deltan Dallagnol é eleito o deputado federal mais votado no Paraná: ‘A Lava Jato renasceu como uma fênix’

O ex-procurador recebeu mais de 340 mil votos e comemorou a vitória nas redes sociais

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Deltan Dallagnol foi eleito deputado federal pelo Paraná



Deltan Dallagnol (Podemos) foi eleito neste domingo, 2, o deputado federal mais votado do Paraná. Com 98,58% das urnas apuradas, o ex-procurador da Lava Jato acumula 343.089 votos e tem sua vaga na Câmara garantida para os próximos quatro anos. Através das redes sociais, ele comemorou a vitória no Estado e agradeceu seus eleitores. “Obrigado, Deus, obrigado, Paraná. Hoje, a Lava Jato renasceu como uma fênix, mas não das cinzas, e sim dos corações dos mais de 340 mil paranaenses, que mostraram a força de sua integridade, honestidade e não desistiram de um país mais justo, mais próspero e melhor”, escreveu em sua conta no Twitter. A frase de Dallagnol também relação com a vitória de Sergio Moro (União) nas eleições para Senado no Estado – o ex-juiz ganhou destaque nacional justamente com a força tarefa.