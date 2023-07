Deltan Dallagnol responde a Gilmar Mendes após ministro ‘aconselhá-lo’ a fundar igreja devido à ‘chuva de Pix’

Ex-procurador afirmou que o ministro ofende de uma só vez ‘os cristãos, as igrejas e os brasileiros’ e declarou que prefere fundar uma instituição religiosa do que um ‘clube de proteção aos mais corruptos e criminosos’

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deltan Dallagnol recebeu de seus apoiadores transferências via pix



O ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos-PR) mandou uma resposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, após ele dizer no sábado, 15, que Dallagnol “já pode fundar uma igreja” por causa da “chuva de Pix” que ex-procurador disse ter recebido após ter o mandado cassado. “É triste ver um ministro do Supremo chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas, em um ato de intolerância religiosa tão desprezível”, se manifestou Dallagnol por meio de sua conta oficial no Twiiter. “Talvez, por não viver o amor de Deus, ele não consiga entender o que é uma demonstração de amor, fé e compaixão dos milhares de brasileiros que foram solidários naquela ocasião”, acrescentou o ex-procurador alegando o ministro ofende de uma só vez os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que apoiam o combate à corrupção. “Respondendo sua tosca provocação: eu prefiro fundar uma igreja do que fundar um clube de proteção aos mais corruptos e criminosos do Brasil”, concluiu o ex-procurador.

A situação que gerou esse desconforto entre os dois, aconteceu em junho, quando Dallagnol publicou um vídeo em suas redes sociais agradecendo as transferências que recebeu de seus apoiadores via pix. Na ocasião ele declarou: "Imaginei Deus respondendo o seguinte: quando foi que eu permiti que você e sua família fossem tocados? Quando você foi condenado a pagar mais de R$ 100 mil por conta do powerpoint, eu não fiz chover mais de 12 mil pix em menos de 36 horas na sua conta? Não foi mais de meio milhão de reais sem você abrir a boca para pedir? Quando você viu qualquer coisa parecida, homem de pequena fé? Não tema. Seja forte e corajoso", A crítica de Mendes foi realizada durante o evento online do Prerrogativas – grupo de advogados criado para atuar contra decisões classificadas por eles como arbitrárias no âmbito da Operação Lava Jato. Durante sua fala, o ministro disse que se tinha um novo contato com a espiritualidade, "a espiritualidade do dinheiro".