Deltan recria PowerPoint da Lava Jato e questiona falas de Lula: ‘O amor venceu?’

Imagem traz declarações polêmicas do chefe do Executivo, como ‘democracia é relativa’ e ‘Zelensky também é responsável pela guerra’

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/10/2022 Em publicação no Twitter, o ex-parlamentar compartilhou uma nova versão de PowerPoint, fazendo referência ao usado quando ocupava o cargo de desembargador durante a Lava Jato



O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemo-PR) criticou nas redes sociais falas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no Twitter, o ex-parlamentar compartilhou uma nova versão de PowerPoint, fazendo referência ao usado quando ocupava o cargo de desembargador durante a Lava Jato, e questionou os seguidores: “O amor venceu mesmo? Do cárcere à presidência, Lula revela seu verdadeiro caráter e intenções a cada fala e atitude desastrosa”. A imagem traz polêmicas do chefe do Executivo, como “democracia é relativa”, “Zelenski também é responsável pela guerra”, “Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial”, o “agro é facista”, entre outras, também relembrando a declaração de Lula que desejava se vingar do ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil-PR). “Qual fala de Lula foi a pior na sua opinião?”, questionou ainda Deltan.